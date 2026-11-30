त्रिपाठी आदित्य, मसूरी। मसूरी थाना क्षेत्र के ग्राम निडौरी में राशन वितरण में अनियमितता और कालाबाजारी का मामला सामने आया है।

विकासखंड रजापुर के पूर्ति निरीक्षक की शिकायत पर पुलिस ने स्वयं सहायता समूह की संचालिका निदा परवीन और गुलशन के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

ग्रामीणों ने की थी शिकायत

पूर्ति निरीक्षक शैलेश कुमार सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि ग्रामीणों ने नवंबर माह का राशन वितरित नहीं किए जाने की शिकायत की थी।

इस पर 26 नवंबर को विभागीय टीम ने गांव में राम रहीम स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित उचित दर की दुकान का निरीक्षण किया। मौके पर दुकान पर गुलशन नाम की महिला मौजूद मिली।

गुलशन ने स्वयं को स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष बताया। जांच के दौरान दुकान पर करीब 50 क्विंटल खाद्यान्न के रूप में गेहूं और चावल बिखरा हुआ मिला। ई-पास मशीन और स्टॉक रजिस्टर की जांच में भी अनियमितताएं सामने आईं।