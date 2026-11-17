मंदन पंचाल, गाजियाबाद। जिला एमएमजी अस्पताल इन दिनों नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। ओपीडी खत्म हाेने के बाद नशेड़ी घूमने लगते हैं। इससे सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आ रही है।

सोमवार को ओपीडी से पहले अस्पताल परिसर की सफाई करने पर सफाई कर्मियों को वेटिंग रूम में शराब की खाली बोतल पड़ी हुईं मिलीं। इसके अलावा अस्पताल परिसर में जगह जगह सिरींज भी पड़ी हुईं मिलीं।

अस्पताल परिसर नशे संबंधित सामाग्री मिली..

इस संबंध में सफाई कर्मियों ने अस्पताल प्रबंधन को बता दिया है। इससे पहले भी बाथरूम के आसपास नशे से जुड़ी सामग्री मिल चुकी है। खास बात यह है कि 24 घंटे शिफ्टों में 17 सुरक्षाकर्मी अस्पताल के चप्पे चप्पे पर तैनात रहते हैं। फिर भी अस्पताल परिसर में असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं।