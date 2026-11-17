अभिषेक सिंह, गाजियाबाद। जनगणना के द्वितीय चरण में सोमवार से ऑनलाइन माध्यम से स्वगणना शुरू कर दी गई है। इसके तहत लोग घर बैठे ही फार्म भरकर जमा कर रहे हैं।

पहले दिन पोर्टल की गति धीमी होने की शिकायत कई लोगों ने की है, इस वजह से उनको फॉर्म भरने में दिक्कत का सामना भी करना पड़ा।

जनप्रतिनिधियों ने भी जमा किए फॉर्म

सोमवार को आमजन ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों ने भी फॉर्म भरकर जमा किए। महापौर सुनीता दयाल, शहर विधायक संजीव शर्मा, मुरादनगर विधायक अजितपाल त्यागी ने स्वगणना का फॉर्म भरकर जमा किया।

जिला प्रशासन की ओर से जनप्रतिनिधियों के पास जनगणना के कार्य में लगे कार्मिकों को भेजा गया, जिससे कि फार्म भरने में किसी प्रकार की परेशानी हो तो उसे तुरंत दूर किया जा सके।

एडीएम एफआर अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि पहले दिन शाम को साढ़े छह बजे तक 748 से अधिक लोगों ने ऑनलाइन स्वगणना करने के लिए पोर्टल का इस्तेमाल किया है।