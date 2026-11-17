प्रीतम सिंह, रेवाड़ी। यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध जिला पुलिस ने अभियान चलाकर 1066 वाहन चालकों के चालान किए हैं।

नौ से 15 नवंबप्रर तक चले इस अभियान में शराब पीकर वाहन चलाने, तेज संगीत व प्रेशर हार्न बजाने, बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे छोड़ने और लेन बदलने के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई।

शराब पीकर गाड़ी चलाना ठीक नहीं..

एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले चार चालकों के चालान किए गए। शराब के नशे में वाहन चलाना न केवल चालक, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की जान के लिए भी खतरा है।