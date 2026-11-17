गोबिंद सिंह, रेवाड़ी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान धामलावास में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव डॉ. रेनू सोलखे ने उपस्थित छात्रों को बताया की राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण डान योजना 2025 एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसे भारत को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

मादक पदार्थों की तस्करी रोकना उद्देश्य

इसका उद्देश्य देश से मादक पदार्थों (ड्रग्स) के सेवन और अवैध तस्करी को रोकना व नशा पीड़ितों और उनके परिवारों को कानूनी अधिकार और सहायता उपलब्ध कराना है।

इस योजना के प्रमुख लाभ अथवा विशेषताएं नशा पीड़ितों और उनके स्वजन को निश्शुल्क कानूनी सलाह और सहायता देना, स्कूलों, समुदायों और विभिन्न माध्यमों से नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के प्रति निवारक शिक्षा और जागरूकता फैलाना तथा नशा मुक्ति केंद्रों, स्वास्थ्य सेवाओं, और परामर्श तक पहुंच में मदद की जाती है।