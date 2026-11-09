दिव्यांगजन आत्मनिर्भर बनें, केवल आर्थिक सहायता पर निर्भर न रहे, बोले मंत्री नरेंद्र कश्यप
राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप ने गाजियाबाद के हुनर हाट दीपावली मेले में दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनने और केवल आर्थिक सहायता पर निर्भर न रहने का आह्वान किया।
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राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप ने दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया।
हुनर हाट मेले में दिव्यांगजनों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए।
सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दिव्यांगजन के अंदर प्रतिभा की कमी नही है। उनके हुनर को सही दिशा देने की आवश्यकता है। दिव्यांगजन सिर्फ आर्थिक सहायता पर निर्भर न रहें, वह आत्मनिर्भर भी बनें।
यह बातें उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने शनिवार को विकास भवन में आयोजित हुनर हाट दीपावली मेला में दिव्यांगजन को संबोधित करते हुए कहीं।
दिव्यागंजन को आत्मनिर्भर बनाना मकसद
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार दिव्यांगजन के कल्याण, सम्मान एवं सशक्तीकरण के लिए कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजन को केवल आर्थिक सहायता देना नहीं बल्कि उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार व समाज की मुख्यधारा से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है।
इस दौरान उन्होंने दिव्यांगजन की मदद के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। मेले में दिव्यांगजन ने अपनी रचनात्मकता और मेहनत से तैयार किए गए उत्पादों दीये, बंधनवार, मूर्तियों सहित अन्य सामान को मेले में प्रदर्शित कर उनकी बिक्री की।
विभिन्न गणमान्य रहे उपस्थित
राज्यमंत्री ने बच्चों की सराहना करते हुए उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया और आमजन से अपील की है कि दिव्यांगजन द्वारा तैयार उत्पाद की खरीद कर उनका उत्साह बढ़ाएं।
इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अंशुल चौहान सहित अन्य की उपस्थिति रही।
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