दिव्यांगजन आत्मनिर्भर बनें, केवल आर्थिक सहायता पर निर्भर न रहे, बोले मंत्री नरेंद्र कश्यप

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दिव्यांगजन के अंदर प्रतिभा की कमी नही है। उनके हुनर को सही दिशा देने की आवश्यकता है। दिव्यांगजन सिर्फ आर्थिक सहायता पर निर्भर न रहें, वह आत्मनिर्भर भी बनें।

यह बातें उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने शनिवार को विकास भवन में आयोजित हुनर हाट दीपावली मेला में दिव्यांगजन को संबोधित करते हुए कहीं।

दिव्यागंजन को आत्मनिर्भर बनाना मकसद

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार दिव्यांगजन के कल्याण, सम्मान एवं सशक्तीकरण के लिए कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजन को केवल आर्थिक सहायता देना नहीं बल्कि उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार व समाज की मुख्यधारा से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है।