जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्रेमिका से ब्रेकअप होने के बाद मानसिक तनाव में आए 19 वर्षीय युवक ने अपने हाथ पर ब्लेड से कट लगाकर आत्महत्या का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया।

मेटा के अलर्ट ने समय रहते पुलिस को इसकी जानकारी दे दी। पुलिस मुख्यालय लखनऊ से मिले निर्देश पर नंदग्राम थाना पुलिस महज आठ मिनट में युवक के घर पहुंच गई।

कमरे में युवक बेसुध अवस्था में पलंग पर पड़ा था और उसके हाथ से खून बह रहा था। पुलिसकर्मियों ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया।

मेटा के अलर्ट पर आठ मिनट में पहुंची पुलिस

घटना 24 नवंबर की रात की है। नंदग्राम थाना क्षेत्र निवासी 19 वर्षीय युवक ने प्रेमिका से बातचीत बंद होने के बाद मानसिक तनाव में आत्महत्या का प्रयास किया।

उसने अपने हाथ पर ब्लेड से कट लगाकर खून बहने का वीडियो बनाया और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। रात 8:12 बजे मेटा कंपनी की ओर से पुलिस महानिदेशक मुख्यालय स्थित इंटरनेट मीडिया सेंटर को ई-मेल के माध्यम से इसकी सूचना मिली।

पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने अलर्ट का तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यालय की इंटरनेट मीडिया सेंटर टीम ने मेटा की ओर से उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर के आधार पर युवक की लोकेशन ट्रेस की और गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस को सूचना दी।

इसके बाद नंदग्राम थाने में तैनात उपनिरीक्षक कमलदेव राणा, आरक्षी सतेंद्र कुमार और आरक्षी नरेंद्र को मौके पर भेजा गया। पुलिस टीम सूचना मिलने के महज आठ मिनट के भीतर युवक के घर पहुंच गई। परिजनों को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो के बारे में बताकर पुलिसकर्मी उसके कमरे में पहुंचे तो युवक बेसुध मिला। उसके हाथ पर ब्लेड के कट लगे थे और खून बह रहा था। पुलिसकर्मी उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल ले गए।