जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में हरनंदीपुरम आवासीय योजना को विकसित की दिशा में प्राधिकरण ने एक कदम और बढ़ाया है। योजना के पहले चरण में सड़क और बुनियादी सुविधाओं के विकास पर 60.70 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इसके लिए 12 और 45 मीटर चौड़ी सड़कों के निर्माण से संबंधित दो टेंडर जारी किए गए हैं। वहीं, योजना में प्रस्तावित 18 होल के अंतरराष्ट्रीय गोल्फ कोर्स की डीपीआर तैयार कराने के लिए भी सलाहकार चयन की प्रक्रिया शुरू की है।

प्राधिकरण की ओर से जारी पहले टेंडर के तहत 12 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इस पर 13 करोड़ 12 लाख 31 हजार 812 रुपये खर्च होंगे। सड़क के साथ सीवर लाइन, पेयजल पाइपलाइन और ड्रेनेज की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। निर्माण कार्य पूरा करने के लिए नौ माह की समयसीमा निर्धारित की है।

47 करोड़ होंगे खर्च इसके अलावा 45 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण पर 47 करोड़ 58 लाख 44 हजार 33 रुपये खर्च होंगे। सड़क निर्माण के साथ केबल डक्ट, डिवाइडर, सीवर लाइन, वाटर लाइन, ड्रेन और पार्क विकसित किए जाएंगे। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक वर्ष का समय निर्धारित किया गया है।