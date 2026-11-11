नीचे दुकान, ऊपर मकान: एक्सप्रेस-वे के पास आवास विकास ला रहा है खास स्कीम, क्यों हुई लॉन्चिंग में देरी

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। दिल्ली के पास लोनी स्थित मंडोला विहार योजना में आवास विकास परिषद की प्रस्तावित प्रीमियम भूखंड और आवास योजना में भूखंड और आवास के लिए अभी इंतजार करना होगा।

परिषद की ओर से पहले यह योजना दीपावली से पहले लांच करने की तैयारी की जा रही थी। हालांकि अब भूखंड और आवास की संख्या बढ़ाने की योजना के कारण इसमें देरी हो रही है। योजना के तहत प्रीमियम भूखंड पर लोगों को एक ही जगह मकान और दुकान बनाने का मौका मिलेगा।

योजना के तहत प्रीमियम भूखंड पर ड्रॉ में सफल आवेदक नीचे दुकान और ऊपर आवास बना सकेंगे। इसके अलावा योजना में सस्ते भूखंड और आवास का भी सपना लोगों का पूरा होगा। यह योजना दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे के पास होने के चलते बेहतर कनेक्टिविटी पर है।