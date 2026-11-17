मदन पांचाल, गाजियाबाद। जून में डूंडाहेड़ा स्थित एसटीपी प्लांट में जांच के बाद सीवेज के नमूने में वैक्सीन डिराइव्ड पोलियोवायरस (वीडीपीवी) टाइप-1 मिला था।

इसके बाद गाजियाबाद समेत प्रदेश के 22 जिलों में विशेष पोलियो अभियान चलाया गया। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस अभियान को पलीता लगा दिया।

शासन स्तर से जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच एचआईएमएस पोर्टल पर दर्ज जिले में पैदा हुए 50179 बच्चों के सापेक्ष केवल 17159 बच्चों को ही पोलियो की ओरल पोलियो वैक्सीन (ओपीवी जीरो) खुराक पिलाई गई है।

यानी एचआईएमएस पोर्टल एवं यूविन पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार 33020 बच्चों को पोलियो की दवा नहीं पिलाई गई। जिले में दवा पिलाने का प्रतिशत 35.51 है। इससे स्पष्ट है कि पैदा होने के समय सरकारी अस्पतालों में ओपीवी जीरो डोज देने के नाम पर बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। या यूं कह सकते हैं कि पोर्टल पर रिपोर्टिंग के नाम पर लापरवाही बरती जा रही है। अब 22 नवंबर से शुरू होने जा रहे अभियान को लेकर तैयारियां चल रही हैं। 35.51% बच्चों को ही मिली खुराक शासन स्तर से जारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच जिले में पैदा हुए 50179 बच्चों में से केवल 17159 को ही ओपीवी जीरो डोज दी गई। इस हिसाब से 33020 बच्चों को पोलियो की दवा नहीं पिलाई गई।