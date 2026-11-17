गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, 33 हजार नवजातों को पोलियो की दवा नहीं पिलाई; रिपोर्ट तलब
गाजियाबाद में सीवेज में पोलियो वायरस मिलने के बाद भी 33,020 बच्चों को पोलियो की खुराक नहीं पिलाई गई, जिससे टीकाकरण में बड़ी लापरवाही सामने आई है।
HighLights
गाजियाबाद में सीवेज में मिला वैक्सीन डिराइव्ड पोलियोवायरस।
33,020 बच्चों को पोलियो की ओपीवी जीरो खुराक नहीं मिली।
22 नवंबर से शुरू होगा विशेष पोलियो अभियान, घर-घर टीकाकरण।
मदन पांचाल, गाजियाबाद। जून में डूंडाहेड़ा स्थित एसटीपी प्लांट में जांच के बाद सीवेज के नमूने में वैक्सीन डिराइव्ड पोलियोवायरस (वीडीपीवी) टाइप-1 मिला था।
इसके बाद गाजियाबाद समेत प्रदेश के 22 जिलों में विशेष पोलियो अभियान चलाया गया। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस अभियान को पलीता लगा दिया।
शासन स्तर से जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच एचआईएमएस पोर्टल पर दर्ज जिले में पैदा हुए 50179 बच्चों के सापेक्ष केवल 17159 बच्चों को ही पोलियो की ओरल पोलियो वैक्सीन (ओपीवी जीरो) खुराक पिलाई गई है।
यानी एचआईएमएस पोर्टल एवं यूविन पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार 33020 बच्चों को पोलियो की दवा नहीं पिलाई गई। जिले में दवा पिलाने का प्रतिशत 35.51 है।
इससे स्पष्ट है कि पैदा होने के समय सरकारी अस्पतालों में ओपीवी जीरो डोज देने के नाम पर बड़ी लापरवाही बरती जा रही है।
या यूं कह सकते हैं कि पोर्टल पर रिपोर्टिंग के नाम पर लापरवाही बरती जा रही है। अब 22 नवंबर से शुरू होने जा रहे अभियान को लेकर तैयारियां चल रही हैं।
35.51% बच्चों को ही मिली खुराक
शासन स्तर से जारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच जिले में पैदा हुए 50179 बच्चों में से केवल 17159 को ही ओपीवी जीरो डोज दी गई। इस हिसाब से 33020 बच्चों को पोलियो की दवा नहीं पिलाई गई।
एएफपी केसों का विवरण
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वर्ष
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केस
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2022-23
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238
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2023-24
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239
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2024-25
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256
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2025-26
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227
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2026-27
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165
मेरठ मंडल के छह जिलों में जीरो डोज कवरेज
अप्रैल से सितंबर तक पैदा हुए बच्चों को दी गई ओपीवी जीरो डोज का विवरण:
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जनपद
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प्रगति यूविन प्रतिशत कवरेज जीरो डोज
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गाजियाबाद
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35.51
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गौतमबुद्ध नगर
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43.71
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बुलंदशहर
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54.10
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हापुड़
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45.46
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मेरठ
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88.75
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बागपत
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52.97
22 नवंबर को पोलियो बूथ दिवस
पोलियो की दवा पिलाने के लिए सप्ताह में छह दिन सत्र आयोजित किए जाते हैं। सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों को ओपीवी जीरो डोज देने की जिम्मेदारी स्टाफ एवं चिकित्सकों की है। जांच के बाद पोलियो दवा पिलाने में लापरवाही बरतने वालों की सूची तैयार की जाएगी।
पोलियो नियंत्रण को लेकर विभाग सतर्क है। टीकाकरण सत्रों के साथ पोलियो की दवा लगातार पिलाई जा रही है। 22 नवंबर को पोलियो बूथ दिवस है। इसके बाद 23 से 27 तक घर-घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। इस संबंध में मंडल के सभी सीएमओ को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
- डाॅ. मनोज कुमार सेन, अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल
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