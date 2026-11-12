लोनी में महिला पर ईंटों से हमला, तीन पड़ोसियों पर केस दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

हरि शंकर शर्मा, लोनी। थाना लोनी की अशोक विहार कॉलोनी में डेढ सप्ताह पूर्व गली से जाते समय ईंट बरसाकर एक महिला पर जानलेवा हमला कर दिया।

इससे वह घायल होकर गली में गिर पकड़ी। गिरने के बाद नीचे उतर एकजुट होकर तीन महिलाओं ने जानलेवा हमला बोल दिया। थाना पहुंची पीड़िता ने पड़ोसी की तीन महिलाओं के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है।

पीड़िता पर लात घूसों से हमला

अशोक विहार कॉलोनी निवासी सावित्री ने बताया कि पड़ोस में भीम की पत्नी परिवार के साथ रहती है। पीड़िता ने बताया कि 31 अक्टूबर की दोपहर करीब 12 बजे अपने घर लौट रही थी। जैसे ही गली में भीम के घर के सामने पहुंची।