10 दिन बीत गए...फिर भी महिला के शव की गुत्थी नहीं सुलझी, अब तक कइयों से हो चुकी है पूछताछ

हरिशंकर शर्मा, लोनी। लोनी बॉर्डर थाना बंथला नहर रोड स्थित टीला शहबाजपुर शमशान घाट में चिता पर मिले करीब 30 वर्षीय महिला के शव की गुत्थी 10 दिन बाद भी नहीं सुलझ सकी है।

पुलिस अभी तक मृतका की पहचान नहीं कर पाई है। हत्या की वजह और शव को शमशान घाट तक लाने वालों का भी कोई सुराग नहीं मिला है।

जांच में जुटी पुलिस

मामले के पर्दाफाश के लिए पुलिस की छह टीमें जांच में जुटी हैं, लेकिन 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने और कई लोगों से पूछताछ के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। घटना चार नवंबर की शाम की है।

शमशान घाट में कुछ लोग महिला के शव को चिता पर रखकर जलाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान पास में काम कर रहे क्रेन चालक को उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं। उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही संबंधित लोग चिता में आग लगाकर फरार हो गए।