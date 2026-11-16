हरियाणा के पुन्हाना में दहेज प्रताड़ना का मामला, पति समेत 11 पर केस दर्ज

मोहम्मद हारून, पुन्हाना। एक विवाहिता की शिकायत पर पुन्हाना सदर थाना पुलिस ने पति समेत 11 लोगों के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना, मारपीट, छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी और धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।

विवाहिता ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित कर रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

ससुराल वालों का व्यवहार ठीक नहीं था..

पुलिस को दी शिकायत में पीडित महिला ने बताया कि उसकी शादी 11 मार्च 2023 को नूंह निवासी अजीम उर्फ बोना के साथ हुई थी। शादी में उसके पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार खर्च किया था, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोगों का व्यवहार उसके प्रति ठीक नहीं रहा।