लोनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में लगी भीषण आग, 35 लाख का सामान हुआ खाक

हरि शंकर शर्मा, लोनी। लोनी के राहुल गॉर्डन बंद फाटक पर बुधवार तड़के एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

दुकान के ऊपर रह रहे किरायेदारों ने आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी। आग से दुकान में रखा करीब 35 लाख रुपये का सामान जलकर राख हो गया।

आग की लपटें देख मची अफरातफरी..

भोपुरा दिल्ली- 99 निवासी मोहन सिंह डागर की राहुल गार्डन में मां वैष्णो मिल्क एजेंसी एंड बेकरी के नाम से दुकान है। बुधवार अल सुबह दुकान में अचानक आग लग गई।

आग की लपटें देख अफरा तफरी मच गई। किरायेदारों ने घटना की सूचना दुकान मालिक और दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। उस समय दुकान से तेज लपटें और धुआं निकल रहा था।