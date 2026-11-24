हरिशंकर शर्मा, लोनी। दिल्ली-सहारनपुर मार्ग और गाजियाबाद मार्ग पर बंथला से टीला मोड़ तक सीवर लाइन डालने के लिए की गई खोदाई अब लोगों की आंखों के लिए मुसीबत बन गई है।

पाइप डालने के बाद कार्यदायी संस्था मिट्टी डालकर सड़कों को बदहाल छोड़ रही है। पानी का छिड़काव नहीं होने से वाहनों के गुजरते ही धूल के गुबार उठते हैं।

विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोग

इससे राहगीरों और आसपास रहने वाले लोगों को आंखों में जलन, खुजली और लालिमा की समस्या से जूझना पड़ रहा है।

धूल के कारण आंखों में एलर्जी की शिकायतें भी बढ़ रही हैं। धूल का असर अब अस्पतालों की ओपीडी में भी दिखाई देने लगा है। 50 शैय्या संयुक्त अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ नदीम ने बताया कि पहले नेत्र ओपीडी में प्रतिदिन करीब 40 मरीज आते थे।

अब यह संख्या बढ़कर 100 से अधिक हो गई है। इनमें करीब 20 मरीज धूल के कारण आंखों में परेशानी की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। धूल के बारीक कण आंखों में पहुंचने से जलन, खुजली और एलर्जी की समस्या हो रही है।

मार्ग पर उठ रहा धूल का गुबार स्थानीय निवासियों का कहना है कि मार्ग पर वाहनों के गुजरते ही धूल का गुबार उठने लगता है। आसपास के घरों में धूल की परत जम रही है। घरों के बाहर बैठना और खिड़की-दरवाजे खोलना तक मुश्किल हो गया है। बच्चों की आंखों में भी लालिमा और खुजली की शिकायत सामने आ रही है। टीला मोड़ से बंथला मार्ग पर धूल का सबसे अधिक प्रकोप है।

बाइक सवारों को मुंह और आंखें ढककर निकलना पड़ता है। पैदल राहगीरों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों का आरोप है कि सीवर लाइन डालने के बाद सड़क की मरम्मत और सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नियमित पानी का छिड़काव भी नहीं कराया जा रहा है।