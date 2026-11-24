संजय डबास, बाहरी दिल्ली। कराला गांव की फिरणी वर्षों से बदहाली का दंश झेल रही है। मुख्य कराला रोड से स्टेडियम होते हुए यूइआर-टू को जोड़ने वाली सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे हैं और जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण गंदा पानी भरा है।

सड़क की हालत ऐसी है कि राहगीरों को समझ नहीं आता कि गड्ढों से बचकर निकलें या पानी में रास्ता तलाशें। सुबह-शाम व्यस्त रहने वाली इस सड़क से रोजाना बड़ी संख्या में ग्रामीण, नौकरीपेशा लोग और स्कूली बच्चे आवागमन करते हैं।

सड़क की हालत खराब होने से बिगड़ रही स्थिति करीब 20 हजार की आबादी वाले कराला गांव की इस सड़क पर एक स्कूल भी है। इस कारण से बच्चों को भी इस सड़क से समस्या है। प्रभावित सड़क का निर्माण सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से कराया गया था, लेकिन लंबे समय से इसकी मरम्मत नहीं होने से हालत लगातार बिगड़ती जा रही है।