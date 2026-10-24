गाजियाबाद के लोनी में PDA सम्मान समारोह पर रोक, बिना अनुमति टेंट लगाने पर 10.86 लाख रुपये का जुर्माना

जागरण संवाददाता, लोनी (गाजियाबाद)। लोनी नगर पालिका परिषद ने पालिका की भूमि पर होने वाले पीडीए सम्मान समारोह और साइकिल वितरण कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। अधिशासी अधिकारी ने सरकारी भूमि पर बिना अनुमति टेंट और मंच लगाने पर 10,86,930 रुपये का जुर्माना लगाते हुए लोनी उपजिलाधिकारी और एसीपी अंकुर विहार को पत्र लिखा है।

अंकुर विहार थाना क्षेत्र के गढ़ी कटैया गाव मे रहने वाले अनुज चौधरी द्वारा गाव स्थित सरकारी भूमि पर रविवार सुबह करीब दस बजे पीडीए सम्मान समारोह और साइकिल वितरण कार्यक्रम कराया जाना था। कार्यक्रम के आयोजन के लिए आयोजक ने वार्ड 12 के सभासद सुमित प्रधान के लेटर पैड पर अनुमति के लिए लोनी नगर पालिका परिषद कार्यालय मे पत्र भेजा था।