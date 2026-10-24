सूरत के पास वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, मजे के लिए पत्थर फेंकने वाले तीन गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के सूरत के पास वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थर फेंककर खिड़कियों के शीशे तोड़ने के आरोप में पुलिस ने बिहार के रहने वाले तीन मजदूरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने यह काम केवल मजे के लिए किया था।

पुलिस के मुताबिक, यह घटना 18 अक्टूबर की रात करीब 11:30 बजे उत्राण और सूरत रेलवे स्टेशन के बीच हुई। उदयपुर सिटी से सूरत आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 26904 के कोच C-6 पर पूर्वी दिशा से अचानक पत्थर फेंके गए।

खिड़कियों के शीशे टूटे इस पथराव में कोच C-6 की दो खिड़कियों के तीन शीशे सीट नंबर 40, 41, 42 और 60, 61, 62 के पास और पैंट्री कार का शीशा टूट गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी भी यात्री या रेलवे स्टाफ को चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित रहे।