चित्रकूट में एक करोड़ से बदलेगी जीजीआईसी की सूरत, स्मार्ट क्लास में पढ़ेंगी छात्राएं

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कर्वी में नए साल से आधुनिक शिक्षण सुविधाएं मिलने लगेंगी। करीब एक करोड़ रुपये की लागत से स्मार्ट टीवी, कक्षा-कक्षों के उन्नयन और परिसर को स्वच्छ व सुरक्षित बनाने के कार्य कराए जा रहे हैं। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग की पहल पर जिला खनिज न्यास निधि से शुरू इन कार्यों से 600 से अधिक छात्राओं को लाभ होगा।

प्रधानाचार्य शशिकला ने बताया कि दस कक्षों में स्मार्ट टीवी लगाई जा रही हैं। इनके जरिए डिजिटल बोर्ड और एनीमेशन जैसी तकनीकों से पढ़ाई को सरल और रोचक बनाया जाएगा। दस कक्षों में टाइल्स लगाने का काम जारी है, जिनमें सात कमरों का काम पूरा हो चुका है। सभी कक्षों में पुट्टी और रंगाई-पुताई पूरी कर ली गई है। गलियारों, कार्यालय, स्टाफ रूम और अन्य हिस्सों में भी टाइल्स लगाई जानी हैं।

परिसर में ओपन जिम में इंटरलाकिंग कराई जा रही है, जिससे धूल कम होगी। मुख्य गेट का निर्माण और किचेन गार्डन में लोहे की जाली लगाने का काम भी प्रस्तावित है। इससे बगीचे में उगाई जाने वाली सब्जियों की सुरक्षा में मदद मिलेगी। छात्राओं को स्वच्छ पेयजल देने के लिए वाटर कूलर के साथ आरओ भी लगाया जाएगा। निर्माण और मरम्मत की जिम्मेदारी चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को सौंपी गई है।