चित्रकूट के लालापुर में है महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली, जयंती पर होता है खास कार्यक्रम

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली लालापुर में 26 अक्टूबर को आस्था और भक्ति का संगम देखने को मिलेगा। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर यहां रामायण पाठ, रामलीला मंचन और भजन संध्या सहित विभिन्न धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

तमसा गंगा नदी, जिसे वाल्मीकि नदी भी कहा जाता है, के घाट पर वाल्मीकि आरती भी होगी। जिला प्रशासन की ओर से वृहद आयोजन की तैयारी की जा रही है, जिसमें स्थानीय कलाकारों और श्रद्धालुओं की भागीदारी रहेगी।

क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी डीके शर्मा ने बताया कि कार्यक्रमों के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ उनकी कालजयी रचना रामायण के संदेशों को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास होगा। मंदिरों और रामायण से जुड़े प्रमुख स्थलों पर दीपदान, रामायण पाठ, भजन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की योजना है।

चिह्नित स्थलों की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को सामने लाने के लिए मंदिरों में 8, 12 या 24 घंटे तक लगातार रामायण पाठ कराने की व्यवस्था भी की जाएगी। आयोजनों के संचालन के लिए जिला, तहसील और विकासखंड स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति कार्यक्रम स्थलों और कलाकारों का चयन करेगी।