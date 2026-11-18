जितेंद्र सिंह, साहिबाबाद। खोड़ा स्थित आदर्श मॉर्डन पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों का एक भावुक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में विद्यार्थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए कह रहे हैं कि योगी जी अब सब कुछ आपके ऊपर है।

बच्चों की इस अपील के पीछे स्कूल के बाहर की बदहाल सड़क और लंबे समय से बनी जलभराव की समस्या है। आरोप है कि वार्ड-12 में स्थित स्कूल के बाहर की गली में काफी समय से जलभराव रहता है। हाल ही में पेयजल पाइपलाइन का काम किया गया है।

आए दिन बच्चे हो रहे चोटिल नगर पालिका परिषद की ओर से कराए जा रहे काम में सड़क की खोदाई कर पाइपलाइन डालने के बजाय सड़क के ऊपर ही खुले पाइप डाल दिए गए हैं। इन पाइपों में फंसकर स्कूल आने जाने वाले छोटे बच्चे आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं।

स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इस समस्या को लेकर नगर पालिका परिषद में कई बार शिकायत की गई लेकिन समाधान नहीं हुआ है। हालात ऐसे हैं कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल का वार्षिक आयोजन बाल मेला पर भी संकट मंडरा है। 28 नवंबर को प्रस्तावित बाल मेले को रद करने तक की नौबत आ गई है।