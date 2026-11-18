जितेंद्र सिंह, साहिबाबाद। खोड़ा में नगर पालिका परिषद की ओर से कराए जा रहे पेयजल पाइपलाइन डालने के काम से लोगों को परेशानी हो रही है।

निवासियों का आरोप है कि कई कॉलोनियों में काम कराने के बाद सड़कों को समतल नहीं किया गया। सड़कें बदहाल हो गई हैं। इससे आवागमन के दौरान लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे हादसे की आशंका बनी रहती है।

सड़कें बदहाल..मार्ग से गुजरना तक मुश्किल स्थानीय निवासी दीपक रावत का कहना है कि लोकप्रिय विहार में पेयजल लाइन डालने के बाद नगर पालिका ने मार्ग को समतल नहीं कराया। यही हाल अन्य कॉलोनियों का भी है। सड़क बदहाल हो गई हैं। मार्ग गुजरना भी मुश्किल हाे रहा है। शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।