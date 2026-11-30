जितेंद्र सिंह, साहिबाबाद। खोड़ा रेजीडेंट एसोसिएशन ने रविवार को विभिन्न मांगों को लेकर जन आक्रोश रैली निकाली। इसमें एसोसिएशन पदाधिकारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ निवासी शामिल हुए।

रैली के दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस से नोकझोंक भी हुई। एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जोशी का कहना है कि क्षेत्र के लोग कई वर्षों से स्वच्छ पेयजल की गंभीर समस्या से जूझ रही है।

अब तक नहीं निकला कोई स्थायी समाधान...

लाखों की आबादी वाले इस क्षेत्र में आज भी पीने के पानी के लिए निजी बोरिंग, टैंकर और अन्य अस्थायी व्यवस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा लगातार ज्ञापन देने के बाद भी आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। रैली के समापन पर पुलिस अधिकारी को ज्ञापन दिया।

भूजल आ रहा नीचे

खोड़ा में भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। लोगों को घरों में पानी की व्यवस्था बनाए रखने के लिए बार-बार बोरिंग करानी पड़ रही है। एक बोरिंग पर लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद पानी मिलने की कोई स्थायी गारंटी नहीं है।