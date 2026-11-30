जागरण संवाददाता, पलवल। हसनपुर थाना अंतर्गत अतवा गांव में पंचायत समिति चुनाव की पुरानी रंजिश और बिना मजदूरी के काम करने से मना करने पर युवक से मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।

आरोप है कि आरोपितों ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने मारपीट, एससी-एसटी एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिकायतकर्ता ने किए कई खुलासे

अतवा गांव निवासी शिकायतकर्ता राजीव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 17 नवंबर को वह घर से खाने-पीने का सामान लेने के लिए गए थे।

शिकायत के अनुसार, वहां उन्हें गांव के ही दुष्यंत और सुमित मिले, जिन्होंने पंचायत समिति चुनाव में वोट न देने की बात को लेकर उलाहना दिया और अपने घर पर बिना पैसे के काम करने के लिए कहा।

मना करने पर आरोपितों ने दी धमकी

राजीव के मुताबिक, उन्होंने करीब दस दिन पहले कराए गए काम के पैसे न मिलने का हवाला देते हुए दोबारा काम करने से मना कर दिया।

आरोप है कि मना करने पर आरोपितों ने धमकी दी और जब राजीव वहां से जाने लगे, तो पीछे से सिर पर हमला कर उनका सिर फोड़ दिया और आगे भी जान से मारने की धमकी दी।

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