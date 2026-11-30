संवाद सहयोगी, राई। बहालगढ़ के पास देर रात तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बाइक सवार मां-बेटे की मौत हो गई। दोनों बहालगढ़ से काम निपटाकर अपने गांव लौट रहे थे।

इसी दौरान एक वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद आरोपित चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया।

जब तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को मारी टक्कर..

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, गांव चौहान जोशी निवासी 45 वर्षीय विमला अपने 23 वर्षीय बेटे गौरव के साथ बाइक पर किसी काम से बहालगढ़ आई थीं। रात को काम पूरा होने के बाद दोनों बाइक से वापस गांव लौट रहे थे।

जब वे बहालगढ़ के पास पहुंचे तो एक तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। इससे विमला और गौरव सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।