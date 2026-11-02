इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में सीवर ओवरफ्लो, पेड़ों की छंटाई न होने से लोग बेहाल

राहुल कुमार, साहिबाबाद। टीला मोड़ की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के लोग सीवर ओवरफ्लो और पेड़ों की छंटाई नहीं होने से परेशान हैं।

लोगों का आरोप है कि जीडीए व विद्युत निगम में शिकायत करने के बाद भी इन दोनों समस्याओं से राहत नहीं मिल रही है। अब मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत की है।

जगह-जगह हो रहा सीवर ओवर फ्लो..

आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सतीश भारद्वाज ने बताया कि जगह-जगह सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। इससे सड़कों पर आवागमन में परेशानी हो रही है। साथ ही घरों के अंदर भी दुर्गंध आ रही है। शिकायत पर जल निकासी और सफाई करा दी जाती है, लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है।