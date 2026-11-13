इंदिरापुरम में बिल्डर ने फ्लैट और दुकान के नाम पर की 59 लाख की ठगी, चार आरोपी नामजद

अजय सक्सेना, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाने में फ्लैट और दुकान दिलाने का झांसा देकर 59.66 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पीड़ित ने चार आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है।

अभयखंड-दो गौर ग्रीन एवन्यू निवासी गजेंद्र सिंह व उमा सिंह ने बताया कि उन्हें ग्रेनाइट हिल प्रापर्टी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से की ओर से नोएडा स्थित फ्लैट और दुकान बुक करने का प्रस्ताव दिया गया था। जिसका 28 सितंबर 2024 को एग्रीमेंट हुआ। जिसका 50 प्रतिशत 59,66,528 रुपये भुगतान किया गया।