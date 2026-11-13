इंदिरापुरम में हथियारबंद बदमाश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, हुआ गिरफ्तार, वारदात की फिराक में था आरोपी

अजय सक्सेना, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक तमंचा बरामद हुआ है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, पुलिस की माने तो वह हथियार के बल पर वारदात को अंजाम देता था। आरोपित वारदात की फिराक में घूम रहा था।

मुखबिर ने किए कई खुलासे..

एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि बुधवार को पुलिस टीम शिप्रा माल कट पर चेकिंग कर रही थी। तभी मुखबिर ने दिल्ली की ओर से एक युवक के हथियार के साथ आने की सूचना दी।