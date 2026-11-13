फरीदाबाद में बिल्डर की धोखाधड़ी, 80 फीसद भुगतान के बाद रद्द किए फ्लैट

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-45 स्थित सर्वाेम प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने के लिए 80 प्रतिशत से अधिक रकम जमा कराने के बावजूद बिल्डर पर आवंटन रद कर उन्हें दूसरे लोगों को बेचने का आरोप लगा है।

पुलिस ने जांच के बाद कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, राजीव नाथवानी, हरि राम और गौरव नाथवानी ने पुलिस आयुक्त कार्यालय में शिकायत दी थी।

दो कमरों वाले फ्लैट बुक कराए गए थे

शिकायत में बताया गया कि उन्होंने जोतिंद्रा स्टील (इंफ्रास्ट्रक्चर) लिमिटेड कंपनी के सर्वाेम प्रोजेक्ट में दो कमरों वाले फ्लैट बुक कराए थे। उन्होंने वर्ष 2023-24 तक फ्लैटों की कुल कीमत का 80 प्रतिशत से अधिक भुगतान कर दिया था।