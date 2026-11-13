बल्लभगढ़ में छठ घाट पर अतिक्रमण, प्रवासी संघ ने की उपायुक्त से शिकायत

सुभाष डागर, बल्लभगढ़। सेक्टर-तीन ग्रीन बेल्ट पर 36 गज कॉलोनी के लोगों ने छठ मैया घाट की जगह पर सामान रख कर अतिक्रमण कर लिया। जब पार्षद ने अर्थमूवर से गड्ढा खोदना शुरू कराया तो महिला विरोध स्वरूप आगे आकर खड़ी हो गई।

इसके कारण दस्ता को वापस लौटना पड़ा। संघ ने इस मामले में उपायुक्त व निगम संयुक्त आयुक्त से लिखित में शिकायत दी है। सेक्टर-तीन प्रवासी संघ के लोग पहले से ही 36 गज कॉलोनी के पीछे ग्रीन बेल्ट में बने छठ मैया घाट पर छठ मनाते रहे हैं। बीच में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चलने के कारण यह घाट खत्म हो गया।

घाट बनाने की तैयारी शुरू अब मार्ग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। प्रवासी संघ के लोगों ने अपना घाट बनाने के लिए स्थानीय पार्षद पवन यादव से कहा। पवन यादव ने अर्थमूवर को मौके पर गड्ढा खोदना शुरू करा दिया। घाट बनाने के लिए ईंट व क्रेशर भेज दिया।

मौके पर 36 गज कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने अपने घरों के दरवाजे ग्रीन बेल्ट में पीछे की तरफ खोल लिए और यहां पर लकड़ी व गोबर के उपले रख कर अतिक्रमण कर लिया। जब अर्थमूवर से गड्ढे की खोदाई की तो अतिक्रमण करने वालों ने लोगों ने विरोध किया।