हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में गूंजी शौर्य गाथा, परेड की धुन पर हुआ वायु योद्धाओं का सम्मान

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। हिंडन एयरफाेर्स स्टेशन में मंगलवार सुबह वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया।

इसमें बैंड की धुन पर जवानों ने कदमताल किया तो मानों शौर्य गाथा का गान लोगों में जोश भर रहा हो। परेड के दौरान दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं और देश की रक्षा करने वाले जवानों के प्रति सम्मान का इजहार किया।

आठ अक्टूबर वायु सेना दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी का अभ्यास जोरों से किया गया। अलग-अलग टोलियों में वायु वीरों ने हैरतअंगेज करतबों को प्रदर्शित किया। परेड में संयुक्त सेना बैंड का नेतृत्व वारंट आफिसर संजय कुमार तिवारी ने किया। परेड कमांडर ग्रुप कैप्टन मनीष शर्मा रहे जबकि निशान टोली का नेतृत्व मानस चौधरी ने किया। एमआइ 17 के तीन हेलीकाप्टरों ने जब तिरंगा लेकर उड़ान भरी तो परेड ने राष्ट्रध्वज को सलामी देकर देश के प्रति अपने जज्बे को दिखाया। डमी मुख्य अतिथि के तौर पर परेड की सलामी लेने के लिए अभ्यास में एयर मार्शल जार्ज थामस विटेंज कार से पहुंचे।

प्रदान किए गए पदक कार्यक्रम में पूर्व वायु अधिकारी शामिल हुए। इसमें पूर्व एयर चीफ मार्शल, ग्रुप कैप्टन, स्क्वाड्रन लीडर, एयर कमोडोर, एयर मार्शल व अन्य शामिल हुए। इस दौरान सांकेतिक रूप से इन्हें पदक प्रदान किए गए। एयरफोर्स डे पर मुख्य अतिथि पदक विजेताओं को पदक प्रदान करेंगे।

इनके अलावा वायु योद्धाओं को भी सांकेतिक रूप से युद्ध सेवा मेडल और वायु सेना मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस बार एयर शो नहीं होगा, लेकिन फ्लाईपास्ट और हवाई करतब के जरिये वायु सेना अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी।