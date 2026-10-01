जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी में 22, 23 व 25 अक्टूबर को एयर शो का आयोजन होना है। मध्य क्षेत्र कमान प्रयागराज की तरफ से होने वाले इस आयोजन के लिए तैयारियां शुरू हो गईं हैं। इसी क्रम में बुधवार को वायुसेना का हेलीकाप्टर नमो घाट और उसके आसपास क्षेत्र में हवाई सर्वे किया। साथ ही वायुसेना गुरुवार से नमो घाट को अपने कब्जे में ले सकता है।

प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक वायुसेना अपनी जरूरत के हिसाब से नमो घाट के कुछ क्षेत्र को अधिग्रहित करेगा। जरूरत पड़ने पर वह पूरे हिस्से को भी अधिग्रहित कर सकता है। आगे नमो घाट को बंद किया जा सकता है। इसी सब के सर्वे के लिए वायुसेना का हेलीकाप्टर पहुंचा। हेलीकाप्टर के उड़ान भरने की वजह से घाट के किनारे के लोगों की उत्सुकता बढ़ गई।

अधिकारियों का कहना है कि ये गतिविधियां आगे भी जारी रहेंगी। देखा जाय तो एयर शो के लिए मात्र 22 दिन ही शेष रह गया है। इस बड़े आयोजन को सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए घाट पर ही एक विशेष एटीसी (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) टावर तैयार किया जाना है।