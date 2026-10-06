गाजियाबाद में आज से बदलेगा ट्रैफिक रूट, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते भारी वाहनों पर रोक

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। वायु सेना स्थापना दिवस पर हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में आठ अक्टूबर को होने वाली परेड के लिए मंगलवार को फुल ड्रेस रिहर्सल किया जाएगा। इस बार विमानों के करतब लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेंगे।

केवल परेड का ही आयोजन किया जाएगा। रिहर्सल के दौरान वायुसेना के जवान बैंड की धुन पर कदमताल करते हुए मार्च करेंगे। इस दौरान हिंडन एयरफाेर्स स्टेशन के पास रूट डायवर्जन रहेगा। यातायात पुलिस ने वायुसेना दिवस और उसके अभ्यास को देखते हुए रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है।