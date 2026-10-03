Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

श्रीनगर-बांडीपुर आने-जाने वालों के लिए जरूरी खबर, वालु मैराथन के चलते बदला ट्रैफिक रूट; जानें पूरा डायवर्जन प्लान

By Raziya Noor Edited By: Dallu Slathia
Published: Sat, 03 Oct 2026 04:30 PM (IST)

उत्तरी कश्मीर के बांडीपुर में 4 अक्तूबर को होने वाले वालुर अल्ट्रा मैराथन-3.0 के लिए ट्रैफिक पुलिस रूरल कश्मीर ने ...और पढ़ें

बांडीपुर में 4 अक्तूबर के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। (फाइल फोटो)

बांडीपुर में 4 अक्तूबर के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी (फाइल फोटो)

HighLights

  1. वालुर अल्ट्रा मैराथन-3.0 के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी।

  2. 4 अक्तूबर को सुबह 5 से दोपहर 2 बजे तक मार्ग बंद।

  3. यातायात सुचारु रखने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुर में रविवार 4 अक्तूबर को होने वाले वालु अल्ट्रा मैराथन 3.0 से पहले ट्रैफिक पुलिस रूरल कश्मीर ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें आने-जाने वालों को अपनी यात्रा उसी हिसाब से प्लान करने की सलाह दी गई है।

एडवाइजरी के मुताबिक, बीएसएफ हेडक्वार्टर मद्दार से एनएचपीसी पेठकोट और वापस चेवा के रास्ते कांगरीचौक और वालुर वैंटेज रोड पर रविवार सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी।

गाड़ियों में सवार लोगों को सलाह दी गई है कि वे तय समय के दौरान प्रभावित हिस्से से बचें और परेशानी से बचने के लिए दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करें।

गुरेज-बांडीपुरा ट्रैफिक के लिए बदला रूट

डायवर्जन प्लान के मुताबिक, गुरेज, बांडीपुरा और बांडीपुरा बस स्टैंड से श्रीनगर जाने वाले ट्रैफिक को बांडीपुरा-सोपोर रोड से डायवर्ट किया जाएगा। इसी तरह, श्रीनगर से बांडीपुरा और गुरेज की ओर जाने वाले ट्रैफिक को नारबल, पट्टन और सोपोर के रास्ते जाने दिया जाएगा।

सुंबल-नायदखाई-सोपोर से गुजरेंगे वाहन

गांदरबल से बांडीपुरा की ओर जाने वाले ट्रैफिक को सुंबल, नायदखाई और सोपोर के रास्ते भेजा जाएगा, जबकि दूसरी दिशा में जाने वाले ट्रैफिक के लिए भी यही रास्ता अपनाया जाएगा।

ट्रैफिक पुलिस रूरल कश्मीर ने आने-जाने वालों से एडवाइज़री मानने और इवेंट के दौरान आसानी से आने-जाने के लिए ट्रैफिक अधिकारियों के साथ सहयोग करने की अपील की है।