521 हेक्टेयर की हरनंदीपुरम टाउनशिप से बदलेगी गाजियाबाद की तस्वीर, रियल एस्टेट और रोजगार को मिलेगी रफ्तार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हरनंदीपुरम टाउनशिप का 521 हेक्टेयर का लेआउट बोर्ड बैठक में मंजूर होने के साथ गाजियाबाद के रियल एस्टेट को नई जमीन के साथ विकास को रफ्तार मिलेगी।

मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के करीब दो दशक बाद प्राधिकरण की ओर से इतनी बड़ी नियोजित आवासीय योजना है, जिसका असर प्रस्तावित सेक्टरों से आसपास के गांव बाजार और रोजगार तक पहुंचने की संभावनाएं है।

हरनंदीपुरम टाउनशिप का पहला असर भूमि और अवस्थापना पर होगा। करीब 1288 एकड़ क्षेत्र में सड़क, हरित क्षेत्र और नागरिक सुविधाओं के विकास के साथ आसपास की जमीन की उपयोगिता बढ़ेगी।

इसके बाद निर्माण गतिविधियां शुरू होंगी तो सीमेंट, सरिया, ईंट, रेत, सैनिटरी, इलेक्ट्रिकल और मशीनरी से जुड़े कारोबार में मांग बढ़ेगी। यानी टाउनशिप में लगने वाला एक रुपये का निर्माण निवेश कई स्थानीय कारोबारों तक पहुंचने वाली आर्थिक गतिविधि पैदा करेगा।