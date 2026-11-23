जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर शहर में उत्साह और श्रद्धा का माहौल है। मंगलवार को मनाए जाने वाले गुरुपर्व के लिए शहर के प्रमुख गुरुद्वारों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गुरुद्वारों को रंग-बिरंगी रोशनी, फूलों और झालरों से सजाया गया है।

पर्व पर शबद-कीर्तन, नगर कीर्तन, गतका प्रदर्शन और गुरु के अटूट लंगर का आयोजन होगा। शाम को आतिशबाजी भी की जाएगी। कई गुरुद्वारों में पिछले दो दिनों से अखंड पाठ चल रहा है, जिसका समापन मंगलवार को होगा। बढ़-चढ़कर सेवा कार्य में जुटे लोग गुरुपर्व की तैयारियों में बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग बढ़-चढ़कर सेवा कर रहे हैं। कोई गुरुद्वारों की सजावट में जुटा है तो कोई लंगर की तैयारी और जोड़ा घर में सेवा कर रहा है। लंगर में हजारों श्रद्धालुओं के प्रसाद ग्रहण करने की व्यवस्था की गई है।

नि:शुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन राजनगर सेक्टर-10 स्थित गुरुद्वारे में प्रकाश पर्व पर निशुल्क चिकित्सा शिविर भी लगाया जाएगा। इसमें नेत्र, दंत रोग विशेषज्ञों के साथ फिजिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट मरीजों को परामर्श देंगे। वहीं, बजरिया गुरुद्वारे में सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक शबद-कीर्तन होगा। इसके बाद अटूट लंगर बरताया जाएगा।