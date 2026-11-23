जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। बड़ौत शहर में रायल स्टेप विवाह मंडप के बाहर मेरठ के परिवार पर हमला कर महिला का सोने का हार लूटने वाले बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपित के पैर में गोली लगी। उसका साथी अमजद अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।

गिरफ्तार आरोपित की पहचान सुरेंद्रपाल पुत्र कांति प्रसाद निवासी नंदग्राम, गाजियाबाद के रूप में हुई है। उसके खिलाफ गाजियाबाद, मेरठ और बागपत समेत विभिन्न स्थानों पर पहले से 30 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा, चोरी की बाइक और लूटा गया सोने का हार बरामद किया है।

रविवार रात सुरेंद्रपाल और उसका साथी अमजद किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से शहर में घूम रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें सुरेंद्रपाल गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि उसका साथी अमजद फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है।

गौरतलब है कि शनिवार देर रात मेरठ के शास्त्रीनगर निवासी विक्रांत गौतम अपनी पत्नी सावित्री गौतम और बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह के साथ रॉयल स्टेप विवाह मंडप में शादी समारोह में शामिल होने आए थे। समारोह से लौटते समय मंडप के बाहर दो बदमाशों ने परिवार को घेरकर तमंचों की बट से हमला किया था और सावित्री गौतम के गले से सोने का हार लूट लिया था। शोर सुनकर लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया था, जबकि दूसरा फरार हो गया था।