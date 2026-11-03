इंदिरापुरम का संस्कृति पार्क लोकार्पण को तैयार, दिखेगी समृद्ध भारतीय विरासत

जितेंद्र सिंह, साहिबाबाद। इंदिरापुरम में जीडीए की ओर से विकसित किए गए संस्कृति पार्क के दर्शन लोगों को जल्द होंगे। जीडीए अधिकारियों का कहना है कि संस्कृति पार्क का काम पूरा हो गया है। लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री का समय मिलने पर इसको खोलने की तैयारी है।

जीडीए ने 14 करोड़ रुपये से इसको तैयार किया है। पार्क का निर्माण कार्य पिछले साल अगस्त में शुरू किया गया था। पार्कों को बनाया जाएगा आधुनिक पार्क में वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत सहित भारतीय महाकाव्यों और प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े विषयों को आधुनिक और आकर्षक माध्यमों से प्रदर्शित किया गया है। इसके माध्यम से पार्क में आने वाले लोग भारतीय संस्कृति, दर्शन और संस्कृत भाषा की समृद्ध विरासत को सहज और रोचक तरीके से समझ सकेंगे। विशेष रूप से युवा पीढ़ी एवं बच्चों में भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति रुचि और जिज्ञासा विकसित हो सके।