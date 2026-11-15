गाजियाबाद से कानपुर का सफर होगा आसान, कल से शुरू होगी नई दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन; देखें पूरा रूट

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कानपुर जाने वाले यात्रियों को 16 नवंबर से गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से सीधी दैनिक रेल सेवा की सुविधा मिलने जा रही है। आनंद विहार टर्मिनल और कानपुर सेंट्रल के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू होगा।

ट्रेन का ठहराव गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर भी निर्धारित किया गया है। इससे गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को कानपुर आने-जाने के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। अतिरिक्त रेल सेवाएं शुरू करने का किया था अनुरोध इस रेल सेवा को शुरू कराने के लिए सांसद अतुल गर्ग ने पिछले महीने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर मांग उठाई थी। उन्होंने गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज के लिए अतिरिक्त रेल सेवाएं शुरू करने का अनुरोध किया था।

क्या है ट्रेन की टाइमिंग? रेल मंत्री ने उस समय आश्वासन दिया था। अब आनंद विहार टर्मिनल से कानपुर सेंट्रल के बीच 14153/14154 कानपुर सेंट्रल - आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की गई है। ट्रेन कानपुर सेंट्रल से रात 8:40 बजे चलकर अगले दिन सुबह 4:50 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।

रास्ते में फफूंद 9:40, इटावा 10:38, टूंडला 12:15, हाथरस 12:45, अलीगढ़ 1:33, खुर्जा 2:05, दादरी 2:50 और गाजियाबाद 3:56 बजे पहुंचेगी। वापसी में 14154 आनंद विहार से रात 11:25 बजे चलेगी और गाजियाबाद 11:50 बजे पहुंचेगी। कानपुर आगमन सुबह 7:25 बजे होगा।