गाजियाबाद में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 10 दारोगा समेत 14 पुलिस कर्मियों का तबादला; देखें पूरी लिस्ट

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। ट्रांस हिंडन में बढ़ते अपराध को रोकने में नाकाम चौकी प्रभारी और दो कांस्टेबल के निलंबन के बाद 10 दारोगा समेत 14 पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है।



डीसीपी ट्रांस हिंडन रिजुल ने बताया कि साहिबाबाद थाने में तैनात दिनेश मलिक को कौशांबी थाने की वैशाली पुलिस चौकी, खोड़ा चौकी प्रभारी उदयवीर को टीला मोड़ थाने की फर्रुखनगर पुलिस चौकी, फर्रुखनगर पुलिस चौकी पर तैनात सत्यजीत सिंह को सिकंदरपुर पुलिस चौकी, सिकंदरपुर पुलिस चौकी पर तैनात अरुण कुमार को साहिबाबाद पाइप मार्केट पुलिस चौकी, क्यूआरटी पर तैनात सुशील राजपूत को शालीमार गार्डन थाने की करन गेट पुलिस चौकी, करन गेट पुलिस चौकी पर तैनात अनुज कुमार को खोड़ा चौकी का प्रभारी नियुक्त किया गया है।

सिंकदरपुर पुलिस चौकी प्रभारी ललित कुमार को कौशांबी थाने व दारोगा दीपक भारद्वाज को टीला मोड़ थाने से लिंक रोड थाने भेजा गया है। साहिबाबाद थाना से दारोगा विकास कुमार को डीसीपी ट्रांस हिंडन पीआरओ बनाया गया है। पूर्व में पीआरओ की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रिंस चौधरी को इंदिरापुरम थाने भेजा है।