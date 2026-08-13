गाजियाबाद में चौथी मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर कामगार की मौत, हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा सेक्टर-एक में निर्माणाधीन चार मंजिला मकान से बुधवार रात एक कामगार की संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर मौत हो गई। स्वजन ने ठेकेदार पर लेनदेन के विवाद में हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है।

शाहजहांपुर के रहने वाले अवधेश ने बताया कि उनके बहनोई 35 वर्षीय अनंग पाल सिंह वसुंधरा सेक्टर-सात में रहकर राज मिस्त्री का काम करते थे। वह एक ठेकेदार के लिए वसुंधरा सेक्टर एक में चार मंजिला मकान का निर्माण कार्य कर रहे थे। आरोप है कि ठेकेदार उन्हें समय पर मेहनताना नहीं देता था, इस कारण दोनों के बीच विवाद रहता था।

ठेकेदार ने बाकी सभी कामगारों को वापस भेज दिया पैसे नहीं मिलने के कारण उन्होंने कुछ दिन से काम पर जाना भी छोड़ दिया था। आरोप है कि बुधवार को ठेकेदार हिसाब करने की बात कहकर काम पर बुलाया। बुधवार शाम काम समाप्त होने के बाद ठेकेदार ने बाकी सभी कामगारों को वापस भेज दिया लेकिन अनंग पाल को हिसाब करने की बात कहकर रोक लिया।

शाम को अनंग की बेटी ने उन्हें फोन किया था तो उन्होंने एक घंटे में पैसे लेकर घर पहुंचने की बात कही लेकिन इसके बाद उनका फोन स्विच आफ हो गया। बाद में उन्हें अनंग पाल की प्लास्टर करने के दौरान चाली से गिरने के कारण मौत की सूचना मिली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

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अवधेश ने आरोप लगाया कि रुपयों के लेनदेन में ठेकेदार ने अनंग पाल की हत्या की। उन्होंने पुलिस पर भी साठगांठ कर हत्या को हादसे का रूप देने व तहरीर नहीं लेने का आरोप लगाया। देर शाम पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव उनके सुपुर्द कर दिया और वह शाहजहांपुर रवाना हो गए।