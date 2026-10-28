करवाचौथ पर 'दैनिक जागरण' का खास उपहार, महिलाओं ने 'मेहंदी उत्सव' में निशुल्क रचवाई सुंदर डिजाइन

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। महिलाएं करवाचौथ पर 16 श्रृंगार कर सजती-संवरती हैं। इसे और बेहतर मनाने के लिए दैनिक जागरण ने वसुंधरा सेक्टर-14 के अर्वाचीन पब्लिक स्कूल के सहयोग से बुधवार को मेहंदी उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया।

दोपहर 11 बजे कार्यक्रम शुरू होते ही महिलाएं पहुंचना शुरू हो गईं। मेहंदी लगवाने के लिए महिलाओं में अलग ही उत्साह नजर आया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व महापौर आशा शर्मा रहीं।

मेहंदी आर्टिस्ट ने लगाई पसंद की मेहंदी

स्कूल में पहुंचीं महिलाओं को मेहंदी आर्टिस्ट ने उनकी पसंद की मेहंदी लगाई। पति के नाम की मेहंदी लगवाकर महिलाएं के चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई दी। महिलाओं ने कहा कि इस तरह के उत्सव समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं। इनसे हम अपनी परंपराओं से जुड़े रहते हैं।