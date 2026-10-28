CM रेखा गुप्ता ने 51 नवविवाहित बेटियों को दिए 1-1 लाख के चेक, करवाचौथ की किट का भी तोहफा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में 51 नवविवाहित बेटियों को उनके प्रथम करवाचौथ के अवसर पर एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता के चेक और करवाचौथ किट प्रदान की।

लाडली फाउंडेशन द्वारा मार्च माह में इन सभी बेटियों का सामूहिक विवाह कराया गया था। उनके पहले करवाचौथ के अवसर पर आर्थिक सहायता और उपहार प्रदान करने की यह पहल बेटियों के जीवन में खुशियां बांटने के साथ उन्हें आर्थिक संबल देने का सराहनीय प्रयास है।

मुख्यमंत्री ने सभी बेटियों को उनके प्रथम करवाचौथ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके सुखी, समृद्ध और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना की। उन्होंने बेटियों से आत्मीय संवाद किया, उनके परिवारों और वैवाहिक जीवन के बारे में जानकारी ली तथा उनके अनुभव सुने।

मुख्यमंत्री ने दिया साथ खड़े रहने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने बेटियों को भरोसा दिलाया कि वे हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी हैं। उन्होंने आत्मीयता से कहा कि किसी भी परेशानी या कठिन परिस्थिति में बेटियां घबराएं नहीं, बल्कि निःसंकोच अपनी बात साझा करें।