'लापरवाही मिली तो छोडूंगी नहीं', छठ महापर्व से पहले घाटों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सख्त चेतावनी 

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। छठ महापर्व से पहले छठ घाटों का औचक निरीक्षण कर रहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सोमवार को प्रमुख सूर घाट पर पहुंचीं। उन्होंने सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, हालात जानें अधिकारियों को काम समय पर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए।

घाट का निरीक्षण करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही मिली तो किसी को नहीं छोडूंगी, सख्तज कार्रवाई होगी। उन्होंने सभी लंबित कार्य महापर्व से पहले पूरे करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने जर्जर गेट, जंग लगे ढांचों और क्षतिग्रस्त हिस्सों की समुचित मरम्मत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने घाट परिसर की साफ-सफाई, रंग-रोगन और दोनों ओर पर्याप्त रोशनी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।