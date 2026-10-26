ओडिशा में 1 महीने से बंद है कलिंगा घाट, भूस्खलन से बिगड़े हालात; अब IIT दिल्ली की टीम निकालेगी समाधान 

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग-157 पर कालिंगा घाट एक महीने से बंद होने के कारण कंधमाल और गंजाम जिलों की सीमा पर जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है।

जरूरी सामान की कीमतें बढ़ने के साथ ही सड़क किनारे कारोबार करने वाले सैकड़ों परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। यातायात बंद होने से यात्रियों और मालवाहक वाहनों को करीब 50 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है।

लोगों के बढ़ते आक्रोश के बीच रविवार को आईआईटी दिल्ली के तीन विशेषज्ञों की टीम ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर स्थायी समाधान की संभावनाएं तलाशीं। लगातार बारिश के बाद हुए भूस्खलन और भारी चट्टान गिरने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। चट्टान गिरने से सड़क के दोनों ओर बनी सुरक्षा दीवारों को भी नुकसान पहुंचा। वहीं, अंधाराकोटे के पास सड़क चौड़ीकरण का काम भी ढह गया, जिससे मार्ग बहाल करने की चुनौती बढ़ गई। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी इसी स्थान पर सड़क 47 दिनों तक बंद रही थी। छोटे कारोबारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट यातायात ठप होने का सबसे ज्यादा असर दुर्गाप्रसाद और कालिंगा घाट के छोटे कारोबारियों पर पड़ा है। ग्राहकों की आवाजाही घटने से चाय की दुकानें, होटल, ढाबे और रेस्तरां बंद हो गए हैं।