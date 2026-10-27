1 लाख स्मार्ट लाइट और 50 हजार CCTV कैमरे, दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर CM रेखा गुप्ता ने किया बड़ा एलान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक लाख स्मार्ट स्ट्रीट लाइट और 50 हजार नए सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना पर काम किया जा रहा है।

स्मार्ट लाइटों को कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा, जिससे खराब लाइटों की पहचान कर उन्हें समयबद्ध तरीके से ठीक कराया जा सकेगा। इससे अंधेरे वाले स्थानों (डार्क स्पॉट) को कम करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी।

एक लाख स्मार्ट लाइट और 50 हजार कैमरे लगेंगे

मुख्यमंत्री ने कॉलेज के सेंटेनरी शैक्षणिक भवन, कंप्यूटर केंद्र और कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया। छात्राओं को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल उन पर डालना उचित नहीं है।

समाज को अपनी सोच बदलनी होगी और लड़कियों पर पाबंदियां लगाने के बजाय लड़कों और पुरुषों को महिलाओं का सम्मान करना सिखाना होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दिल्ली सरकार बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के लिए उनके साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री ने छात्राओं से आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने और अपने फैसले स्वयं लेने का साहस विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करना नहीं, बल्कि युवाओं को तकनीकी ज्ञान, व्यावहारिक कौशल और आत्मनिर्भरता के लिए तैयार करना भी है।

छात्र राजनीति ने दिखाई सार्वजनिक जीवन की राह दौलत राम कॉलेज की पूर्व छात्रा रहीं मुख्यमंत्री ने अपने छात्र जीवन की यादें साझा कीं। उन्होंने बताया कि कॉलेज छात्रसंघ की महासचिव बनने के बाद ही उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हुई। छात्र राजनीति में मिली जिम्मेदारियों ने उन्हें लोगों की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए काम करने की प्रेरणा दी।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने फैकल्टी रीडिंग रूम, सेमिनार रूम, पुस्तकालय में श्री रामालय, रीसाइक्लिंग यूनिट और बेकरी यूनिट का निरीक्षण किया। उन्होंने ऑडिटोरियम के नवीनीकरण में सहयोग का आश्वासन भी दिया। साथ ही 'मिस डीआरसी टैलेंट हंट' का शुभारंभ किया।