एक्स पर सोनिया गांधी की फोटो पर मचा बवाल, दिल्ली पुलिस के पास पहुंचा मामला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की एआई जनरेटेड तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में दिल्ली पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

उन्होंने एक्स अकाउंट @Vi_kram92 के संचालक विक्रम सिंह और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दी है। शिकायत के अनुसार, 22 अक्टूबर को एक्स पर अमेरिकी कारोबारी जेफ्री एपस्टीन के साथ सोनिया गांधी की एक तस्वीर पोस्ट की गई थी। इसके साथ लिखा गया था, 'आइंस्टीन फाइल्स से ये फोटो किसने लीक कर दी??'। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस पोस्ट के जरिए फर्जी तस्वीर को अमेरिकी न्याय विभाग के आधिकारिक दस्तावेजों से लीक हुई असली तस्वीर के रूप में पेश किया गया।