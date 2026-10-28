दिल्ली-NCR में कब दिखेगा करवाचौथ का चांद? पंडित जी से जानिए चंद्रोदय का समय

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सुहागिनों का सबसे बड़ा पर्व करवाचौथ इस बार 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं।

आचार्य डॉ. मनमोहन मिश्रा के अनुसार, इस बार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 1:06 बजे से शुरू होकर रात 10:09 बजे तक रहेगी। उदयातिथि के अनुसार, व्रत 29 अक्टूबर को ही रखा जाएगा।

करवाचौथ 2026 का शुभ मुहूर्त आचार्य बताते हैं कि करवाचौथ का व्रत सुबह 6:31 बजे से शुरू होगा और चंद्रोदय तक चलेगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:38 बजे से 6:56 बजे तक रहेगा। इस मुहूर्त में पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है।