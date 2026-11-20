जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। ऑनलाइन कारोबार में हर महीने 10 से 15 प्रतिशत मुनाफे का लालच देकर एक महिला से करीब 38 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। राजनगर निवासी पीड़िता लता त्यागी की शिकायत पर कविनगर पुलिस ने एक ही परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

राजनगर निवासी पीड़िता लता त्यागी के अनुसार करीब तीन साल पहले अपनी परिचित के माध्यम से उनकी मुलाकात नेहरू नगर निवासी बिंदिया जैन से हुई थी। बिंदिया ने खुद को ऑनलाइन कारोबारी बताते हुए निवेश पर मोटे मुनाफे का झांसा दिया। शुरुआत में पीड़िता ने ढाई लाख रुपये दिए। जिसके बदले बिंदिया ने कुछ रकम वापस भी की। इससे पीड़िता का भरोसा बढ़ गया।

इसके बाद सिटी माॅल के नाम पर बड़े लाभ का लालच देकर आरोपित दंपत्ति ने पीड़िता से नकद और बैंक खातों के जरिए कुल 38 लाख रुपये ऐंठ लिए। पीड़िता ने यह रकम अपने रिश्तेदारों और परिचितों से उधार लेकर दी थी।

जब पीड़िता ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपितों ने टालमटोल शुरू कर दी। दबाव बनाने पर फरवरी 2025 में बिंदिया के पति सचिन जैन ने डायरी में 25 लाख रुपये और नवंबर 2024 में बिंदिया ने 4.50 लाख रुपये का वायदा नोट लिखकर दिया, लेकिन भुगतान नहीं किया।