जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन मंगलवार को सभी पोलिंग बूथ पर किया गया। गाजियाबाद में अब मतदाताओं की संख्या 23,24,748 हो गई है।

एसआईआर समाप्त होने पर जिले में मतदाताओं की संख्या 22,63,513 थी, पिछले सात माह में जिले में 61 हजार मतदाता बढ़े हैं।

30 नवंबर तक छूटे हुए मतदाताओं का नाम जोड़ा जाएगा

जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार मादंड ने बताया कि 17 से 30 नवंबर तक विशेष अभियान चलाकर छूटे हुए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराया जाएगा।

इसके लिए गाजियाबाद में 3,073 बीएलओ की तैनाती की गई है। प्रत्येक दस बीएलओ पर एक सुपरवाइजर को भी नियुक्त किया गया है।

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